Винниківська тютюнова фабрика заявила про блокування роботи працівниками Бюро економічної безпеки та з цього приводу скликає брифінг для журналістів у суботу, 15 червня, на 16:00.

Як повідомила прес-служба підприємства, представники ЗМІ зможуть отримати відповіді на усі свої питання, а також спробувати разом з керівництвом ВТФ потрапити на саме підприємство.

«Окремі питання можна буде поставити представникам БЕБ України щодо причин блокування діяльності фабрики, зокрема, з приводу того, що саме представники БЕБ шукають на підприємстві стільки часу і чому зірвали поступлення в бюджет понад 8 млрд грн», – йдеться у релізі ВТФ.

Зазначимо, що обшуки на Львівській тютюновій фабриці відбуваються регулярно. Востаннє –15 травня, коли співробітники БЕБ звинуватили виробників у незаконному виготовленні сигарет.

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