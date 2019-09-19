Суд зобов’язав повернути українське громадянство єпископу УПЦ МП Гедеону

Єпископа УПЦ МП Гедеона називали «адептом русского мира»

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону (Юрію Харону), сказано в постанові суду, яку процитувало видання «theБабель».

Суд зобов’язав посадових осіб Управління ДМС у Волинській області внести у відповідні реєстри інформацію про скасування рішення про позбавлення громадянства Харона та відшкодувати йому грошові витрати на судовий збір.

Українські прикордонники затримали Гедеона в аеропорту «Бориспіль» 13 лютого, коли він прилетів із німецького Франкфурта. Спікер прикордонників зазначив, що у священнослужителя вилучили український закордонний паспорт через те, що він має громадянство кількох країн, а також тому, що Гедеон займається антиукраїнською пропагандою і є активним адептом «русского мира».

Прикордонники стверджували, що українське громадянство Юрія Харона було скасовано ще в червні 2018 року. Тоді на єпископа Гедеона в Управління міграційної служби у Волинській області поскаржилась СБУ.

14 квітня єпископ Гедеон вилетів назад у Франкфурт. А 24 квітня Гедеон подав позов з вимогою повернути йому громадянство України.

Єпископ Гедеон – в світському житті Юрій Самуїлович Харон – родом з Одеси, у 1980-х рр. минулого століття він прийняв чернецтво і священицький сан. Проходив службу в Курську і Сибіру (Росія). У 1991 році перебрався до США, де довгий час служив священиком в Санта-Барбарі (Каліфорнія).

В кінці 1990-х Гедеон приїхав до Києва і відразу ж отримав місце в елітній столичній парафії – Іллінській церкві на Подолі. Туди ходили багато представників бізнесу та політикуму. До кінця незрозуміло, на яких підставах Харон перебував в Україні. Громадянство України отримати автоматично він не міг, оскільки ще в 1991 році емігрував з Росії в США. За словами Гедеона, там він був військовим капеланом. Він неодноразово заявляв, що має американське громадянство.

В мережі була опублікована інформація про те, що Гедеон має російський закордонний паспорт, виданий в російському посольстві в Україні з терміном дії до 2013 року. У російському головному управлінні з питань міграції є можливість перевірити реальність закордонного паспорта РФ, і паспорта Гедеона немає в списку недійсних (списку дійсних немає).

Гедеон мав український паспорт, виданий у 2011 році. При цьому громадянство Харон отримував в обхід комісії при Адміністрації президента. Згідно з реєстром міграційної служби, паспорт Харона є недійсним.

Також відомо, що Харон дійсно отримав українське громадянство, але пізніше воно було анульоване, оскільки він надав недостовірні відомості при поданні документів.