ТОВ «ВТ Девелопмент» замовляло консерви у Житомир у 2023 році

Господарський суд Вінницької області 8 серпня задовольнив позов компанії «Фудторг ЮА» про стягнення 2,8 млн грн з пов'язаної зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем компанії «ВТ Девелопмент». Компанія фігурує у справі з постачання за завищеними цінами харчів для Міноборони. Згідно з рішенням суду, яке опублікували 21 серпня, у 2023 році ТОВ «ВТ Девелопмент» замовило у «Фудторг ЮА» м'ясні консерви, але не оплатило їх.

Компанія «Фудторг ЮА» повідомляла, що уклала у квітні 2024 року з ТОВ «ВТ Девеломпент» договір на постачання м'ясних консервів у Житомир, але не отримала за них оплату. Відтак ТОВ «ВТ Девелопмент» заборгувало 2,8 млн грн й не реагувало на прохання повернути гроші.

У суді представник ВТ «Девелопмент» заявляв, що боргу немає і поставок не було, оскільки у видатковій накладній немає інформації про людину, яка прийняла товар від імені покупця. У «Фудторг ЮА» наголошували, що на всіх накладних є печатка «ВТ Девелопмент» й низку попередніх накладних покупець підписував та оплачуваною. Однак накладну за 14 вересня 2023 року підписали без жодних зауважень, але не оплатили.

Суддя Анатолій Тварковський задовольнив позов «Фудторг ЮА» й зобов'язав ТОВ «ВТ Девеломпмент» сплати 2,8 млн грн основного боргу, 40 тис. грн судового збору та 25 тис. грн за витрати на судову допомогу. Рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТОВ «ВТ Девеломпмент», яке займається посередництвом у торгівлі харчами та тютюновими виробами, заснували 2019 року. Згідно з YouControl, з лютого 2022 року компанія належала доньці Ігоря Гринкевича Ользі Швед, а з червня 2023 року – дружині Гринкевича Світлані й ТОВ «Ясницький край». Наразі керівником компанії є Володимир Бондарєв, а власником Максим Станкевич. До 2022 року «ВТ Девелопмент» було зареєстроване у Львові, але згодом перереєструвалося у Житомирі, а у 2023 році переїхало до села Гришівці на Вінниччині. ТОВ «ВТ Девелопмент» у квітні 2023 року отримало контракти від Міноборони на суму 1,7 млрд грн і постачало харчі в Одеську область. Однак вартість продуктів була значно вищою за ринкові ціни. Зокрема, сметану постачали сметану по 144 грн за кг, молоко по 45 грн за кг, а десерт вершковий «Фанні» по 150 грн за кг.

ТОВ «Фудторг ЮА» з Київщини працює з березня 2023 року й займається торгівлею фруктами та овочами. Керівником і власником компанії є Андрій Перехрест.

Нагадаємо, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа підозрюють у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах під час закупівлях Міноборони. Крім цього, Ігор Гринкевич намагався підкупити керівництво ДБР за 500 тис. доларів. Наразі Ігор та Роман Гринкевичі перебувають під вартою.