Суд визнав, що поширена СБУ інформація про скоєння Сергієм Стерненком вбивства не є доведеним фактом

Київський апеляційний суд визнав, що поширена СБУ інформація про скоєння Сергієм Стерненком вбивства не є доведеним фактом. Про це повідомив сам Стерненко у Telegram.

Активіст переповів причини позову до СБУ.

«Ще до моменту, як мені повідомили про підозру у справі про мою необхідну оборону за «напад» на мого нападника, СБУ під тиском тоді ще міністра ВС Авакова та генпрокурорки Венедіктової видала брехливу заяву з інфографікою «ЯК НАСПРАВДІ». Це було не просто брехнею, а і грубим порушенням принципу презумпції невинуватості. Бо на момент публікації я не те що не був засуджений за самозахист, слідчий тоді навіть не встиг повідомити мені про підозру! Ми подали на СБУ до суду», – написав він.

Після рішення апеляційної інстанції СБУ, зі слів Стерненка, зобов‘язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня брехня «ЯК НАСПРАВДІ» це було припущення, а не доведений факт.

Відповідно до постанови, яку оприлюднив адвокат Стерненка В‘ячеслав Якубенко, суд частково задовольнив вимоги Стерненка. Там зазначили, що інформація, яку оприлюднили на сайті СБУ, стосовно того, як насправді все відбувалося у справі Стерненка про самооборону, подавалася як доведені факти, а не версія слідства.

Впродовж 7 днів служба має спростувати інформацію на своєму сайті.

Водночас як повідомив співрозмовник «Радіо Свобода» у СБУ, в Службі безпеки України вивчають рішення суду у справі за позовом Стерненка. За словами співрозмовника, в інфографіці, яка стала приводом позову, «викладена у правій колонці інформація відповідає дійсності з формулюванням «за версією слідства».

«Щодо подальших дій – вивчаємо повний текст постанови, будемо реагувати відповідно», – додали в СБУ.

Наступне засідання у справі активіста відбудеться 3 грудня. Як анонсував сам Стерненко у своєму відеоблозі, захисту будуть потрібні 10-12 засідань. Після цього в суді мають пройти дебати, а потім очікується вирок.

Що відомо про справу Сергія Стерненка

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Раніше, 19 лютого, оголошення перенесли всього за півгодини до початку засідання суду.

Сторона обвинувачення інкримінувала Стерненку викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокуратура стверджувала, що провина обвинувачених, Стерненка та його соратника Руслана Демчука, підтверджується свідченнями потерпілого, тобто Сергія Щербича, телефонними білінгами та показами свідка.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. За цією статтею Стерненка та Демчука звільнили від відповідальності, оскільки сплив термін давності. Водночас Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолета.

Ввечері того ж дня в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція супроводжувалася сутичками мітингувальників з правоохоронцями. Сам Сергій Стерненко вважає справу політично вмотивованою.