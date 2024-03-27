Успенський собор – храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році

Суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ МП повернути в державну власність Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття у Каневі Черкаської області, який є об'єктом культурної спадщини національного значення. Про це 27 березня повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл УПЦ МП оформити право власності на пам’ятку, що стало підставою для реєстрації права колективної власності. Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору, адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.

Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ МП, а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення. Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн грн.

Успенський собор – храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. Саме у цьому соборі служили панахиду за Тарасом Шевченком після привезення труни з його тілом пароплавом з Києва до Канева. Протягом 1972-1990 років у приміщенні собору функціонував Канівський музей народного декоративного мистецтва. Після остаточної реставрації 1993 року собор передали релігійній громаді УПЦ МП.