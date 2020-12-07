Проти нардепів Дубінського та Деркача відкриють кримінальні провадження через ймовірну держзраду

Печерський районний суд Києва зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного вчинення державної зради народними депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем. Про це у понеділок, 7 грудня, повідомив Центр протидії корупції, який направив скарги щодо порушення кримінальних проваджень.

У жовтні організація звернулася до Офісу генпрокурора із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського, які під час спільної прес-конференції заявили про необхідність розслідування справи ймовірної корупції тоді ще кандидата у президента США Джозефа Байдена. Депутати також ініціювали створення тимчасової слідчої комісії за так званими «плівками Деркача» у Верховній Раді. ЦПК вважає, що, зважаючи на стратегічні стосунки між Україною та США, дії нардепів можна розцінювати як державну зраду.

За словами активістів, Офіс генпрокурора відмовив ЦПК у відкритті кримінальних проваджень, оскільки вони «не надали фактичних даних щодо вчинення злочину».

«Центр протидії корупції скористався своїм правом оскаржити бездіяльність генпрокурорки і звернувся до Печерського районного суду Києва з цим питанням. Суд зобов’язав відкрити кримінальні справи щодо Деркача і Дубінського», –йдеться у повідомленні.

Суд також зобов’язав Венедіктову розслідувати ймовірну брехню в декларації відмивання коштів та ухилення від сплати податків Дубінського.