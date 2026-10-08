Готель «Жорж» є пам'яткою архітектури та перебуває в занедбаному стані

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав власників готелю «Жорж» привести будівлю до належного стану – відремонтувати фасад пам’ятки. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомив керівник справами виконкому ЛМР Євген Бойко.

За словами Євгена Бойка, Офіс охорони культурної спадщини ще з червня 2025 року вимагав від власників готелю відремонтувати фасад пам’ятки.

«Позиція власників була іншою: вони наполягали, що «Жорж» уже відреставрували у 2018 році, а тому інших робіт будівля не потребує. Ми з цим не згідні. Як і суд, тож зобов’язав власників належно утримувати пам’ятку у центрі Львова», – зазначив Євген Бойко.

Акутальний стан фасаду готелю «Жорж». Фото Євгена Бойка

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Рішення суду ще може бути оскаржене.

«”Жорж” – не виняток чи персональна історія. Лише за 2025–2026 роки Офіс охорони культурної спадщини скерував близько 200 приписів власникам пам’яток. Більшість цієї роботи ніхто не бачить: десь власники виконують вимоги після першої зустрічі, десь просять більше часу і роблять роботи наступного сезону. Але іноді доводиться роками доводити очевидне в суді», – додав керівник справами виконкому.

Один із найстаріших готелів Львова «Жорж» розташований у центрі на пл. Міцкевича, 1. Будівля є пам’яткою аріхтектури місцевого значення XIX-початку XX ст. Сучасну будівлю звели у 1899–1900 роках за проєктом відомих віденських архітекторів. Станом на 1911 рік готель мав власну електростанцію і вважався одним з найкращих у Європі: понад століття тому тут були цілодобово гаряча й холодна вода, телефони, центральне опалення й електричні ліфти.

Із 2013 року готель належить ТОВ «Готельний комплекс Жорж», бенефіціаркою якого є Ольга Філатова-Кривецька, дружина відомого львівського бізнесмена та політика Ігоря Кривецького. До цього він належав родині відомих львівських готельєрів Машталерів.