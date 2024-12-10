Смертельна аварія сталася 1 серпня 2024 року на проспекті Грушевського у Камʼянці-Подільському

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 27-річному водію автомобіля Volkswagen Passat, який вчинив смертельну ДТП. Обвинувачений врізався у ВАЗ, у результаті чого водій останнього загинув, а його пасажирка травмувалася. За скоєне підсудному призначили два роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 5 грудня, аварія сталася 1 серпня 2024 року на проспекті Грушевського у Камʼянці-Подільському. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Passat Віктор Мокринчук перевищив допустиму швидкість руху майже втричі, перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки та врізався у ВАЗ, який у невстановленому місці повертав ліворуч. У результаті зіткнення 74-річний водій ВАЗ загинув на місці події, а його пасажирка травмувалася.

У суді 27-річний Віктор Мокринчук визнав свою вину. Відомо, що чоловік відшкодував потерпілій завдані збитки, що стало помʼякшувальною обставиною під час призначення покарання.

Суддя Володимир Черепахін визнав Віктора Мокринчука винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки умовного терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.