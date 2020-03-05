Суддя з Коломиї отримав два рекомендованих листи з хабарами

Суддя Коломийського міськрайонного суду отримав два рекомендовані листи, у кожному з яких було вкладено по 500 доларів

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду отримав два рекомендованих листи, у яких були гроші за «належне проведення розслідування в кримінальному провадженні». Конверти з грошима ще 3 березня виявив секретар відділу прийому судових документів. За інформацією прес-служби суду, в кожному конверті було по 500 доларів. Наразі невідомо, хто саме надіслав ці листи і чи була на конвертах зворотня адреса.

Про надісланий поштою хабар стало відомо лише вранці 5 березня, коли прес-служба Коломийського міськрайонного суду офіційно повідомила про цей інцидент.

«Третього березня на адресу суду надійшло два рекомендовані листи, в яких містились грошові кошти в іноземній валюті, призначені для слідчого судді Коломийського міськрайонного суду, на розгляді в якого знаходяться скарги на постанову слідчого Коломийського відділу поліції Куриляка Л. про закриття кримінальних проваджень № 42017091090000008 від 22 лютого 2017 року та № 42016091090000006 від 12 березня 2016 року, за належне проведення розслідування в кримінальному провадженні», – йдеться в інформації прес-служби суду.

У прес-службі суду не озвучують жодних інших деталей щодо цього інциденту (ані імені, ані деталей кримінального провадження, згаданого у повідомленні суду), але уточнили ZAXID.NET, що в кожному листі було по 500 доларів. У суді також відмовились назвати відправника листів і навіть те, чи була на конвертах зворотня адреса.

Після отримання листів керівництво суду одразу викликало поліцію, яка й вилучила конверти і розпочала розслідування за надання неправомірної вигоди посадовцю.

Згідно з інформацією офіційного порталу «Судова влада», слідчим суддею у згаданих кримінальних провадження зараз є Володимир П'ятковський. Втім, ані поліція, ані суд офіційно не підтверджують, що хабар надіслали саме йому.

Додамо також, що згадані в повідомленні суду кримінальні провадження стосуються старої справи засудженого у 2008 році за привласнення майна інженера Коломийської філії держпідприємства «Івано-Франківськстандартметрологія» Михайла Дрогомирецького.