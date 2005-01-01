Працівники «Укрпошти» в Червонограді викликали вибухотехніків через підозрілі звуки з посилки

У коробці виявилася дитяча іграшка

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 18:484440

До теми

Працівники «Укрпошти» в Червонограді викликали вибухотехніків через підозрілі звуки з посилки
фото googlemaps
Роботу центрального поштового відділення призупинили через перевірку вибухотехніків

У Червонограді працівники «Укрпошти» виявили підозрілу посилку, з якої начебто чути звуки годинникового механізму. У відділення викликали вибухотехніків, які перевірили її вміст, повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Близько 09:12 сьогодні, 10 січня, в поштове відділення на вул. Шептицького у Червонограді викликали поліцію і вибухотехніків.

Посилка надійшла у Червоноград з Івано-Франківська. Правоохоронці встановили особу одержувачки і з’ясували в неї, що жінка замовила через Інтернет дитячі іграшки.

«Правоохоронці перевірили вміст посилки. Жодних небезпечних предметів у ній виявлено не було, а підозрілі звуки видавала іграшка, яка самовільно увімкнулася», ‒ розповіла Мар’яна Пустова з Червоноградського відділу поліції.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові вилучили посилку зі США з набоями до різної зброї ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук