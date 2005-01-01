Працівники «Укрпошти» в Червонограді викликали вибухотехніків через підозрілі звуки з посилки

У Червонограді працівники «Укрпошти» виявили підозрілу посилку, з якої начебто чути звуки годинникового механізму. У відділення викликали вибухотехніків, які перевірили її вміст, повідомляє прес-служба поліції Львівщини.
Близько 09:12 сьогодні, 10 січня, в поштове відділення на вул. Шептицького у Червонограді викликали поліцію і вибухотехніків.
Посилка надійшла у Червоноград з Івано-Франківська. Правоохоронці встановили особу одержувачки і з’ясували в неї, що жінка замовила через Інтернет дитячі іграшки.
«Правоохоронці перевірили вміст посилки. Жодних небезпечних предметів у ній виявлено не було, а підозрілі звуки видавала іграшка, яка самовільно увімкнулася», ‒ розповіла Мар’яна Пустова з Червоноградського відділу поліції.
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