55-річний суддя Жовківського райсуду Зорян Оприск працює на цій посаді 10 років

Суддя Жовківського районного суду Зорян Оприск наприкінці липня подав декларацію про суттєві зміни в майновому стані. У документі, оприлюдненому в реєстрі декларацій НАЗК, ідеться про купівлю суддею автомобіля Tesla.

Машина за пів ціни

Зорян Оприск подав у 2024 році дві декларації про суттєві зміни в майновому стані. Обидві стосуються купівлі нової машини. У квітні суддя заплатив 447 тис. грн, а в липні – ще 161. Хоча в останній декларації вказано, що вартість машини на момент набуття права власності становила 517 тис. грн. Автомобіль Tesla Y 2021 року випуску Зорян Оприск придбав у львівського ТОВ «Глобал каскад груп». Ця фірма займається продажем нових машин, а також викуповує автомобілі на аукціонах у США.

Додамо, що ринкові ціни на не новий автомобіль Tesla Y 2021 року випуску в Україні стартують від 26 тис. доларів (приблизно 1млн грн), а на новий – від 33 тис. доларів (1,35 млн грн).

Раніше Зорян Оприск не мав власної машини. Натомість два автомобілі Volvo – XC60 2014 року і XC70 2007 року – зареєстровані на його дружину адвокатку Лілію Оприск. Ще одна машина – Nissan Leaf 2015 року – належить матері судді Ірині Оприск, а він має право на користування нею.

Квартири і будинки

На дружину судді Лілію Оприск зареєстрована більша частина нерухомості подружжя, як свідчить декларація про доходи Зоряна Оприска за 2023 рік. Так, Лілія Оприск є власницею однієї квартири у Києві (35,6 м2) і трьох квартир у Львові (49,6 м2, 44 і 48,8 м2). Ще одна квартира у Львові – у спільній власності подружжя.

Також Лілія Оприск є власницею половини будинку у Львові і ще половини квартири. Дружина судді також має приміщення квартири під відділення банку, що оцінене у 2,14 млн грн, дві земельні ділянки (в селах Гірне і Лелехівка), і земельну ділянку у Львові у співвласності з батьками.

Ще одна квартира у Львові, якою може користуватися Зорян Оприск, належить його матері Ірині Оприск.

Подружжя має у спільній власності недобудований будинок в селі Лелехівка. Тобто загалом в декларації судді вказані шість квартир, два будинка і три земельні ділянки.

Зарплата і заощадження

У 2023 році суддя Жовківського райсуду Зорян Оприск отримав 1,03 млн грн зарплати і 76 тис. грн пенсії. Лілія Оприск заробила підприємництвом 1,63 млн грн. У декларації судді вказано, що Лілії Оприск належить ПП «ДІО». За даними сервісу YouControl, ця фірма займається геодезією і випіканням хліба. Також дружина судді здає в оренду свою нерухомість. Додамо, що Лілія Оприск є керуючою партнеркою адвокатського бюро «Лілія Оприск і партнери».

Зорян Оприск зберігає готівкою 95 тис. доларів і 23 тис. євро, а його дружина – 52 тис. доларів. Ще 100 тис. доларів вона позичила адвокату Тарасу Сендезі. У гривнях подружжя має 150 тис. готівкою і 59 тис. на рахунках у банках. Лілія Оприск також зберігає в банках 61 тис. євро і 19 тис. доларів.

У 2016 році Зорян Оприск очолив топ найбагатших районних суддів в Україні. У Жовківському райсуді він працює з 2014 року, до того працював у Виноградівському райсуді Закарпатської області.

Лілія Оприск кандидувала до Касаційного адміністративного суду у складі ВСУ, але не пройшла. Серед іншого, громадська рада доброчесності вказала на непрозоре походження статків Лілії Оприск, імовірне приховування майна і заниження його вартості в деклараціях.