Суддю Чернігівського окружного адмінсуду затримали на хабарі у 20 тисяч доларів
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Суддя отримував хабар двома траншами
Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні 20 тис. доларів хабара. Про це прес-служба НАБУ повідомила у вівторок, 10 листопада.
За інформацією правоохоронців, гроші суддя одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Хабар він одержав двома траншами: 7 тис. доларів авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. доларів – за фактом виконаної домовленості.
Суддю викрили одразу після одержання другого траншу хабара і затримали. Йому інкримінують одержання хабара у великому розмірі.
Ім’я затриманого судді станом на вечір 9 листопада відомим не було.
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