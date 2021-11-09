Суддя отримував хабар двома траншами

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) викрили суддю Чернігівського окружного адміністративного суду на одержанні 20 тис. доларів хабара. Про це прес-служба НАБУ повідомила у вівторок, 10 листопада.

За інформацією правоохоронців, гроші суддя одержав за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача. Хабар він одержав двома траншами: 7 тис. доларів авансом, до винесення потрібного рішення, і 13 тис. доларів – за фактом виконаної домовленості.

Суддю викрили одразу після одержання другого траншу хабара і затримали. Йому інкримінують одержання хабара у великому розмірі.

Ім’я затриманого судді станом на вечір 9 листопада відомим не було.