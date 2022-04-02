Захоплення аеропорту росіянами дало б їм змогу використати його для перекидання легкої військової техніки

Американська телерадіокомпанія CNN опублікувала нові супутникові знімки Maxar Technologies, які показують підтверджують, що Росія вивела війська із аеропорту «Антонов» у Гостомелі під Києвом.

Також уточнюється, що на попередніх знімках було видно, як росіяни зробили окопи навколо своєї військової техніки.

фото Maxar Technologies

фото Maxar Technologies

Зазначимо, що раніше радник глави Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що у Гостомелі було ліквідовано близько 200 російських спецпризначенців — фахівців із захоплення аеропортів.

Аеропорт «Антонов», відомий також як Гостомельський аеропорт, використовувалася здебільшого для вантажних польотів, а також випробувань літаків. Захоплення аеропорту російськими військами дало б їм змогу використати його для висадки численних десантників та легкої бронетехніки за допомогою вантажних літаків. У підсумку це було потрібно для оточення Києва.

У Гостомелі росіяни знищили найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія».