Свічки та легендарні хіти: львів’ян запрошують на особливе музичне шоу
Відвідувачі концерту зможуть насолодитися найкращими піснями світових легенд
Пісні таких всесвітньо відомих виконавців, як Elvis Presley, Joe Cocker, ABBA, Tina Turner, George Michael, George Benson, Julio Iglesias, Michael Bublé та інших, прозвучать у Львові. 19 серпня о 19:00 у національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться унікальний музичний вечір Simply The Best.
Це музичне шоу подарує гостям атмосферу романтики та незабутніх вражень у супроводі найкращих хітів світових легенд, повідомили організатори Zahid Concert Agency.
Улюблені багатьма твори виконають зіркові солісти:
- Павло Табаков;
- Роман Мілян;
- Ліліана Раврух;
- Маріанна Лаба;
- Наталія Грановська;
- Василь Понайда;
- Ірина Стефанко та інші.
Живий звук забезпечать справжні віртуози: Роман Шутко (клавішні), Юрій Балух (саксофон), Владислав Запісоцький (електрогітара), Данило Кліщ (бас-гітара), Микола Козій (ударні). Ведучий та хореограф вечора – Ростислав Довганський.
На гостей чекатиме не лише бездоганна музика, а й особлива атмосфера – зал, освітлений тисячею свічок, а також ігристе та солодкий подарунок для кожного відвідувача.
«Не пропустіть можливість подарувати собі та близьким вечір легендарної музики у чарівному світлі свічок!» – запрошують на подію організатори.
Квитки можна придбати онлайн за посиланням або у касі філармонії.