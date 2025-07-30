Вечір музичних хітів Simply The Best

Пісні таких всесвітньо відомих виконавців, як Elvis Presley, Joe Cocker, ABBA, Tina Turner, George Michael, George Benson, Julio Iglesias, Michael Bublé та інших, прозвучать у Львові. 19 серпня о 19:00 у національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться унікальний музичний вечір Simply The Best.

Це музичне шоу подарує гостям атмосферу романтики та незабутніх вражень у супроводі найкращих хітів світових легенд, повідомили організатори Zahid Concert Agency.

Улюблені багатьма твори виконають зіркові солісти:

Павло Табаков;

Роман Мілян;

Ліліана Раврух;

Маріанна Лаба;

Наталія Грановська;

Василь Понайда;

Ірина Стефанко та інші.

Живий звук забезпечать справжні віртуози: Роман Шутко (клавішні), Юрій Балух (саксофон), Владислав Запісоцький (електрогітара), Данило Кліщ (бас-гітара), Микола Козій (ударні). Ведучий та хореограф вечора – Ростислав Довганський.

На гостей чекатиме не лише бездоганна музика, а й особлива атмосфера – зал, освітлений тисячею свічок, а також ігристе та солодкий подарунок для кожного відвідувача.

«Не пропустіть можливість подарувати собі та близьким вечір легендарної музики у чарівному світлі свічок!» – запрошують на подію організатори.

Квитки можна придбати онлайн за посиланням або у касі філармонії.