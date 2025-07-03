Стартує новий прокатний тиждень, і його головною подією стане черговий перезапуск культової франшизи про динозаврів «Світ Юрського періоду: Відродження». Цього разу його прикрасили не лише вражаючими спецефектами, а й Скарлетт Йоганссон.

«Світ Юрського періоду: Відродження»

Jurassic World Rebirth, на головному фото

Умови на планеті знову стали несприятливими для динозаврів. Вижили лише ті, що живуть у тропічному кліматі. Таємну оперативницю Зору Беннетт (Скарлетт Йоганссон) найняла фармацевтична компанія для секретної місії. Разом із палеонтологом доктором Генрі Лумісом (Джонатан Бейлі) вона має проникнути на таємний острів, де досі живуть динозаври, та взяти зразки ДНК у трьох найбільших істот, що живуть у воді, у повітрі та на суходолі. На початку місії ніхто не знав, що остів населяють мутовані форми динозаврів, які геть не раді гостям.

Фантастичний пригодницький трилер є 7-м фільмом франшизи, яку започаткував Стівен Спілберг у 1993 році картиною «Парк Юрського періоду», та четвертим серед фільмів «Світ Юрського періоду». Основні зйомки проходили у Таїланді, у трьох місцевих національних парках. Зняв картину Ґарет Едвардс («Монстри», «Годзілла»).

«Кроси»

Sneaks

Тай та Максін – пара дизайнерських кросівок. Усе, що вони бачили в своєму житті, – оксамитова оббивка дорогої взуттєвої коробки та спалахи фотоапаратів на презентаціях. Таємничий Колекціонер вночі викрадає їх у законного власника. Дорогою Тай губиться. Величезний та незнайомий Нью-Йорк налякає будь-кого, а Тая й поготів. Він неодмінно має знайти свою сестричку Максін та разом із нею повернутися до власника. Добре, що він зустрів охочих допомогти. Взуття різного ступеню поношеності, різних кольорів та моделей береться допомагати кросівку, аби пара знову була разом.

Комедійний пригодницький мультфільм створено у копродукції США, Індії та Великої Британії. Для Роба Едвардса, співрежисера та співавтора сценарію цей проект є дебютним. Саме йому належить ідея сюжету.

«Кафка. Велич життя»

Die Herrlichkeit des Lebens

В останній рік свого життя Франц Кафка, видатний письменник, зустрічає на березі Балтійського моря Дору Діамант. Борючись з туберкульозом та зростаючи у консервативній та закритій родині, Кафка завжди боявся відкриватися людям. Досі залежний від своєї родини письменник вперше відчуває близькість. Тож попри прогресуюче захворювання він вирішує розпочати нове, вільне життя.

Фільм «Кафка. Велич життя» знятий у копродукції Німеччини та Австрії. Режисерами стали Юдіт Кауффман та Георг Маас. Юдіт – відома операторка, яка знімала такі фільми як «Учительська» та «Корсет». Операторська робота у стрічці «Кафка. Велич життя» також належить Юдіт. Стрічка заснована на романі «Велич життя» авторства письменника Міхаеля Кумпфмюллера, який долучився до створення сценарію.