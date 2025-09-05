Світловий меч має видимі недоліки від використання в сценах бою

Культовий світловий меч Дарта Вейдера із «Зоряних війн» продали на аукціоні за понад 3,65 млн доларів. Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що дуельний світловий меч, який можна побачити у двох останніх фільмах трилогії «Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь» та «Зоряні війни. Епізод VI: Повернення джедая», виставила на аукціон компанія Propstore, що спеціалізується на продажу кіносувенірів і колекційних предметів. Серед інших предметів на аукціоні був костюм також актора Майкла Кітона з кінофільму «Бетмен».

Початкова ставка на світловий меч становила 500 тис. доларів, а найвища заочна ставка за нього досягла 1,2 мільйона доларів перед аукціоном. Зазначається, що світловий меч має видимі недоліки від використання в сценах бою, зокрема зрізаний верхній кожух, видима тріщина, відколота фарба та подряпини.

Саме цей меч із червоним лазером використовувався у фільмах 1980 та 1983 років культової трилогії і у знаменитих сценах галактичної битви між Вейдером та Люком Скайвокером.

Додамо, що режисери готують одразу кілька франшиз за всесвітом «Зоряних війн». Зокрема, у 2026 році вийде повнометражний фільм про Мандалорця та Грогу з Педро Паскалем у головній ролі. Також у розробці перебуває нова трилогія «Зоряних війн» від Саймона Кінберга. Її деталі невідомі.

Крім цього, Lucasfilm анонсував новий фільм Star Wars: Starfighter, події якого відбуваються через 5 років після 9 епізоду «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження». Головну роль у фільмі зіграє Раян Гослінг.