Через нестачу магнію колісні дистки можуть бути у дефіциті

Зупинка виплавляння магнію Китаєм призвела до дефіциту та зростання цін на цей метал, а він широко використовується в автомобільній промисловості.

Уряд Китаю через енергетичну кризу примусово зупинив 35 із 50 плавильних заводів з виробництва магнію, інші скоротять виробництво наполовину, повідомляє Укравтопром. Це миттєво призвело до дефіциту ресурсу та росту цін на нього. Адже більшу частину світового ринку магнію контролює саме Китай.

Зупинка заводів почала відбуватися з кінця серпня. Обмеження на виробництво магнію в Китаї будуть діяти принаймні до кінця 2021 року. Ця подія викликала швидкий та різкий стрибок цін на метал. Потрібно було лише 30 днів, щоб це справило серйозний вплив на запаси в галузі. За оцінками компанії-аналітика сировинних ринків Fastmarkets, з середини вересня 2021 року вартість магнію становила 40 - 45 тис. юанів (6207 - 6983 доларів) за тонну, що на 36% більше, ніж місяцем раніше. Є ознаки того, що коли з’являться звіти за жовтень та листопад, ціни виявляться ще більшими.

Магній – це метал, з якого у сплавах виготовляють багато різноманітних автомобільних компонентів: елементів кузова, паливних баків, рам сидінь та легкосплавних дисків. Таким чином, разом з дефіцитом мікрочіпів, нестача магнію призведе до нових труднощів у виробництві автомобілів, а також безперечно – їх подорожчання.