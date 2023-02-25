Світовий банк додатково надасть Україні ґрантове фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США. Про це йдеться в заяві банку.

Зазначається, що ґрантові гроші витратять на видатки з держбюджету.

«Грант надає пряму підтримку бюджету України в рамках проекту Світового банку "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні (PEACE)" для підтримки основних послуг та основних державних функцій в умовах війни, що триває», – йдеться в повідомленні.

Кошти, надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), перерахують Україні після перевірки прийнятних витрат Світовим банком.

В установі додають, що додатковий пакет фінансування буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров'я, школи, виплату пенсій, допомогу внутрішнім переселенцям, програми соціальної допомоги та зарплату працівникам-бюджетникам.

За словами президента Світового банку Девіда Мальпасса, від початку війни установа надала Україні 20,6 млрд доларів фінансової допомоги.