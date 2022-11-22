22 листопада Україна отримала від Світового банку 60 млн доларів позики. Ці кошти уряд витратить на зарплати держслужбовців та освітян.

Як повідомила прес-служба уряду, із загальної суми 50 млн доларів надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта – 10 млн доларів – як гарантії від Латвії.

«Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Позику від Світового банку Україна отримала в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Україна має погасити частку кредиту від МАР упродовж 10 років, враховуючи 4 роки пільгового періоду. Частку кредиту від Латвії необхідно погасити впродовж 18,5 року із 4-річним пільговим періодом. Ці кошти спрямують на зарплати держслужбовців та працівників освіти.

Нагадаємо, 22 листопада США повідомили про виділення 4,5 млрд грн грантової допомоги уряду України, які витратять на соцвиплати і зарплати.