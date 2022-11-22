Україна отримала від Світового банку 60 млн доларів позики
22 листопада Україна отримала від Світового банку 60 млн доларів позики. Ці кошти уряд витратить на зарплати держслужбовців та освітян.
Як повідомила прес-служба уряду, із загальної суми 50 млн доларів надали на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта – 10 млн доларів – як гарантії від Латвії.
«Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Позику від Світового банку Україна отримала в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) та проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Україна має погасити частку кредиту від МАР упродовж 10 років, враховуючи 4 роки пільгового періоду. Частку кредиту від Латвії необхідно погасити впродовж 18,5 року із 4-річним пільговим періодом. Ці кошти спрямують на зарплати держслужбовців та працівників освіти.
Нагадаємо, 22 листопада США повідомили про виділення 4,5 млрд грн грантової допомоги уряду України, які витратять на соцвиплати і зарплати.