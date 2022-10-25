Світовий банк виділив додаткові 500 млн доларів, щоб допомогти Україні задовольнити термінові потреби у витратах, які викликані вторгненням Росії та війною, що триває. Про це пише Reuters.

Суму переведено під гарантії Великої Британії. Транш анонсували наприкінці вересня – тоді Світовий банк повідомляв, що виділить Україні 530 млн доларів (500 млн доларів під гарантії Великої Британії та 30 млн – Данії).

«Фінансування Міжнародним банком реконструкції та розвитку, основним кредитним підрозділом банку, було підтримано кредитними гарантіями на суму 500 млн доларів від Великої Британії, які були оголошені 30 вересня», – зазначає видання з посиланням на банк.

Журналісти пишуть, що кошти виділено напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться сьогодні, 25 жовтня, у Берліні, де національні лідери, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть, як відновити Україну після вторгнення Росії.

«Російське вторгнення продовжує викликати масові руйнування української інфраструктури, включно з водопостачанням, каналізацією та електричними мережами, саме тоді, коли наближається зима, що ще більше наражає на небезпеку український народ», – йдеться в заяві президента Групи Світового банку Девіда Малпасса.

Зазначимо, Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на загальну суму 13 мільярдів доларів, з яких 11,4 млрд доларів було повністю виплачено.

«Станом на 1 червня вторгнення Росії завдало Україні прямих збитків на суму понад 97 млрд доларів, але відбудова країни може коштувати майже 350 млрд доларів», – йдеться у звіті Світового банку, українського уряду та Європейської комісії, опублікованому у вересні.