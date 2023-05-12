Коли Україна має повернути кредитні кошти, у Світовому банку та Міністерстві фінансів не зазначили

Україна отримала від Світового банку кредитні кошти у розмірі 132 млн доларів. Кошти підуть на підтримку та розвиток сільського господарства в Україні, повідомили у п'ятницю, 12 травня, у прес-службі Міністерства фінансів України.

За даними міністерства, кредит надали у четвер, 11 травня, в межах проекту програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство». Позику в 132 млн доларів передали спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР).

«Вдячні Світовому банку за надане фінансування. Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, 8 травня Світовий банк передав Україні майже 190 млн євро на часткове відшкодування видатків бюджету. Зокрема, йдеться про відшкодування витрат на зарплати держслужбовцям та вчителям за лютий 2023 року. Погасити кредит Україна має протягом 10 років з чотирирічним пільговим періодом.