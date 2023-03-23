Зруйнований внаслідок російської атаки будинок

Потреби України у реконструкції та відновленні зросли до 411 мільярдів доларів, трохи більше ніж через рік після повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчить оцінка, зроблена спільно українським урядом, Світовим банком, Європейською комісією та ООН.

Необхідні кошти у 2,6 раза перевищують розрахунковий валовий внутрішній продукт країни на 2022 рік. Найвищі очікувані потреби в транспорті, потім житло та енергія.

«Проведення другого етапу RDNA2 (швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення – ред.) – це важливий елемент у стратегії відновлення України. Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування – наші 5 пріоритетів на цей рік. Частину робіт із відбудови вже було зроблено, і я вдячний за це нашим партнерам із ЄС, США та Світового банку», – повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль попередив, що «сума збитків і потреби у відновленні наразі не включають дані про втрату інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях». Він додав, що частину робіт з реконструкції вже виконано.

Коли сили оборони звільнять решту земель, влада почне відновлювальні роботи на цих територіях, сказав він.

Остання оцінка передбачає, що у 2023 році Києву знадобиться 14 млрд доларів на критичні та пріоритетні інвестиції в реконструкцію та відновлення. Згідно з оцінкою, для задоволення цих потреб знадобиться фінансування на суму 11 мільярдів доларів, що перевищує те, що уряд України вже вказав у своєму бюджеті на 2023 рік, пише «Голос Америки».

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року спричинило переміщення мільйонів людей, а світові ціни на продовольство та енергоносії різко зросли через наслідки війни.

Віце-президентка Світового банку з Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде вважає, що відбудова України «займе кілька років». На її думку, підтримку державних інвестицій також необхідно «доповнити значними приватними інвестиціями, щоб збільшити доступне фінансування для реконструкції».

У звіті йдеться, що оцінки «слід розглядати як мінімум, оскільки потреби зростатимуть, поки триває війна». Але збиток не зріс так сильно, як міг би, частково тому, що найгірший конфлікт обмежився територіями, які вже зазнали значної шкоди.

Деякі потреби країни також задовольняє уряд України за підтримки своїх партнерів.