Під час візиту до Фінляндії Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії

Норвегія передала Україні 4,5 млрд норвезьких крон або ж 378 млн євро на гуманітарну та цивільну допомогу. Частина коштів буде спрямована на ремонт та відновлення критичної інфраструктури, постраждалої від російських обстрілів, повідомили у прес-службі уряду Норвегії в середу, 3 травня.

235 млн євро піде на гуманітарну допомогу українцям, а ще 143 млн – на ремонт інфраструктури. Про передачу коштів президенту України Володимиру Зеленському повідомив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час зустрічі у Гельсінкі, куди Зеленський прибув з неанонсованим візитом 3 травня.

«Ми перебуваємо в тісному діалозі з владою України, аби гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Агресивна війна Росії щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Наша підтримка допоможе полегшити становище українського народу», – повідомив Йонас Гар Стере.

Кошти на допомогу Україні виділили в межах Програми підтримки Нансена для України. Прем'єр-міністр Норвегії нагадав, що країна має надати 6,3 млрд євро до 2027 року.

Зазначимо, 4 травня Володимир Зеленський відвідав Нідерланди, про що повідомив речник президента Сергій Нікіфоров. Це перша поїзда президента України до Нідерландів.