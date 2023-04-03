Данія та Норвегія передадуть Україні 8000 артснарядів спільного виробництва
Країни уклали відповідну угоду про спільну передачу боєприпасів
Міністерства оборони Данії та Норвегії уклали угоду, яка передбачає спільну передачу Україні 8000 артилерійських 155-мм снарядів. Снаряди збиратимуть на данських заводах з норвезьких та данських запчастин.
Про це повідомили у понеділок, 3 квітня, у прес-службі міністерства оборони Данії. Країни виготовлять та передадуть 8000 снарядів, які призначені для гаубиць.
«Співпраця означає, що данська оборона збирає норвезькі корпуси 155-мм артилерійських снарядів з сумісними данськими пороховими зарядами та запальними трубами у повноцінні артснаряди. Після цього їх передадуть на оборону України», – повідомили у прес-службі міноборони Данії.
В міноборони підкреслили, що Данія спільно з країнами Євросоюзу та НАТО готує різну військову допомогу для України. Зокрема, боєприпаси можна використовувати для артустановок Caesar, які Данія передала у лютому 2023 року.
Нагадаємо, уряд Данії оголосив про створення фонду підтримки України, на який планують виділити 1 млрд доларів. Ці кошти спрямують на військову, цивільну та бізнес-допомогу. Зокрема, 5,4 млрд доларів виділять на військову допомогу, 1,2 – на цивільну, решту – на проекти з відновлення України.