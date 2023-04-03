Снаряди збиратимуть з норвезьких та данських деталей

Міністерства оборони Данії та Норвегії уклали угоду, яка передбачає спільну передачу Україні 8000 артилерійських 155-мм снарядів. Снаряди збиратимуть на данських заводах з норвезьких та данських запчастин.

Про це повідомили у понеділок, 3 квітня, у прес-службі міністерства оборони Данії. Країни виготовлять та передадуть 8000 снарядів, які призначені для гаубиць.

«Співпраця означає, що данська оборона збирає норвезькі корпуси 155-мм артилерійських снарядів з сумісними данськими пороховими зарядами та запальними трубами у повноцінні артснаряди. Після цього їх передадуть на оборону України», – повідомили у прес-службі міноборони Данії.

В міноборони підкреслили, що Данія спільно з країнами Євросоюзу та НАТО готує різну військову допомогу для України. Зокрема, боєприпаси можна використовувати для артустановок Caesar, які Данія передала у лютому 2023 року.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив про створення фонду підтримки України, на який планують виділити 1 млрд доларів. Ці кошти спрямують на військову, цивільну та бізнес-допомогу. Зокрема, 5,4 млрд доларів виділять на військову допомогу, 1,2 – на цивільну, решту – на проекти з відновлення України.