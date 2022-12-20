Гроші виділять під гарантії Великої Британії та Іспанії

Світовий банк схвалив виділення 610 млн доларів на задоволення невідкладних потреб України. Про це ввечері у вівторок, 20 грудня, повідомило агентство Reuters.

«Новий пакет фінансування включає проекти з активізації зусиль з надання допомоги та відновлення України в умовах війни, що триває», – йдеться в повідомленні.

Пакет зокрема передбачає надання кредиту у розмірі 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, який буде виданий під гарантії Великої Британії.

Також кошти спрямують на новий проект з відновлення та покращення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб у медичних послугах, пов’язаних із війною. Початкове фінансування проекту включає позику МБРР у ​​розмірі 100 млн євро, забезпечену гарантією уряду Іспанії, та грант у розмірі 10 мільйонів доларів від Глобального фінансового фонду для жінок, дітей та підлітків (GFF).