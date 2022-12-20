Світовий банк схвалив виділення Україні 610 млн доларів допомоги
Гроші скерують на задоволення невідкладних потреб України
Світовий банк схвалив виділення 610 млн доларів на задоволення невідкладних потреб України. Про це ввечері у вівторок, 20 грудня, повідомило агентство Reuters.
«Новий пакет фінансування включає проекти з активізації зусиль з надання допомоги та відновлення України в умовах війни, що триває», – йдеться в повідомленні.
Пакет зокрема передбачає надання кредиту у розмірі 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, який буде виданий під гарантії Великої Британії.
Також кошти спрямують на новий проект з відновлення та покращення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб у медичних послугах, пов’язаних із війною. Початкове фінансування проекту включає позику МБРР у розмірі 100 млн євро, забезпечену гарантією уряду Іспанії, та грант у розмірі 10 мільйонів доларів від Глобального фінансового фонду для жінок, дітей та підлітків (GFF).