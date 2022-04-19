Німецький концерн, один з найбільших світових виробників побутової хімії Henkel вирішив вийти з російського ринку. Про це компанія заявила у вівторок, 19 квітня. На своєму офіційному сайті.

Як вказано у повідомленні Henkel, компанія засуджує війну, яку розпочала Росія проти України. Зараз компанія розпочинає процес виходу із ринку Росії. Водночас компанія не звільнятиме своїх 2500 працівників і продовжить виплачувати їм зарплати.

«Нашим пріоритетом є зробити все, що ми можемо, щоб підтримати колег в Україні. Ми підтримуємо наших працівників і люедй в Україні і сусідніх країнах фінансовою допомогою та продуктами харчування. Багато працівників компанії допомагають на кордонах, надаючи людям товари першої необхідності або пропонуючи людям з України прихисток», – сказав керівник Henkel Карстен Кнобель.

За його словами, зараз компанія не може назвати остаточну суму збитків, які понесе через вихід з ринку.

Henkel – німецька компанія, що виробляє миючі засоби, косметику, засоби особистої гігієни. Найбільші бренди компанії: Bref, Brillance, Ceresit, Clin, Fa, Gliss Kur, Loctite, Losk, Makroflex, Moment, Palette, Persil, Perwoll, Pur, Rex, Schauma, Silan, Somat, Taft, Technomelt та Thomsit.

Нагадаємо, що інші великі виробники побутової хімії все ще продовжують працювати в Росії. ZAXID.NET розповідав про них в окремому матеріалі.