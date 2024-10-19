Водночас водії самі вирішуватимуть, чи брати виклики під час комендантської години

Співзасновник онлайн-сервісу таксі Uklon Дмитро Дубровський повідомив, що найближчим часом може відновити роботу в комендантську годину. Про це він сказав на Q&A-сесії, організованій спілкою Diia.City United, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У Львові ми вже подали запити і в міську адміністрацію, і у військову, щоб повернути сервіс у комендантську годину. Ми вже отримали певні погодження. Найімовірніше, найближчим часом у містах на заході України ми почнемо знову працювати в комендантську годину», – сказав Дмитро Дубровський.

Рішення про припинення роботи вночі, за словами Дмитра Дубровського, ухвалили через проблеми з Нацполіцією, яка почала зупиняти і штрафувати автомобілі Uklon, а також через інформаційну атаку.

Раніше про відновлення роботи під час комендантської години в містах заходу України говорив CEO Uklon Сергій Гришков.

Нагадаємо, що сервіс Uklon перестав працювати у Львові та в інших областях під час комендантської години з 14 березня. Комендантська година у Львові триває з 00:00 до 5:00.