Речник талібів Забіхулла Муджахід дав прес-конференцію у столиці Афганістану Кабулі, 17 серпня 2021

Радикальний ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, обіцяє загальну амністію, у тому числі для політиків, які раніше боролися з ним. Ісламісти також пообіцяли не утискати права жінок і журналістів. Про це у вівторок, 17 серпня, під час першої прес-конференції після захоплення влади заявив речник руху Забіхулла Муджахід, пише DW з посиланням на іноземні інформаційні агенції.

«Ми не хочемо, щоб вони були за кордоном. Це і їхня країна, Афганістан – наш спільний дім, у нас спільні цінності, спільна країна, єдина релігія, єдина нація», – сказав речник «Талібану» і додав, що «попри те, що була війна, були проблеми, ми оголосили амністію, що означає, що ми не хочемо мати ворожнечу ні з ким».

За його словами, амністія поширюється також на перекладачів, які працювали на розміщений у країні іноземний військовий контингент, а також на військових урядової армії.

У майбутньому «Талібан» прагнутиме налагоджувати відносини як з найближчими сусідами, так і з іншими країнами. За словами Муджахіда, таліби мають намір займатися дипломатією, «ґрунтуючись як на міжнародних нормах, так і на мусульманських законах».

«Ми не хочемо мати ні зовнішніх, ні внутрішніх ворогів», – сказав Муджахід і додав, що таліби мають намір не допустити, аби Афганістан «залишався полем бою» у конфліктах. За його словами, рух «не прагне мститися» будь-кому за минулі образи, натомість «пробачив усім». Муджахід запевнив, що всі посольства в країні перебувають у цілковитій безпеці.

Також представник «Талібану» заявив, що в Афганістані не буде виробництва наркотиків. «Ми можемо запевнити, що Афганістан не буде центром виробництва наркотиків, а також наркоторгівлі», – сказав Муджахід. Зокрема, за його словами, таліби «зведуть до нуля виробництво опіуму».

«Світова спільнота повинна допомогти нам, щоб ми могли запропонувати селянам альтернативу. Якщо ми зможемо їм запропонувати заміну і успішно здійснити цю програму, в найближчі роки ми зможемо звести до нуля виробництво наркотиків і наркобізнес», – заявив представник талібів.

Ісламістський рух також обіцяє дотримуватися принципу свободи преси. «Ми знаємо, що вільні і правдиві ЗМІ мають право нас критикувати, але вони повинні бути справедливими і збалансованими. Вони служать людям і державі, і ми хочемо, щоб вони передавали об'єктивну і правдиву інформацію», – заявив Муджахід.

Водночас він зазначив, що «Талібан» не дозволить функціонувати ЗМІ, які виступатимуть проти національних цінностей і порушуватимуть ісламські закони. Він також пообіцяв, що журналістів в Афганістані не переслідуватимуть, а жінки можуть працювати в ЗМІ, але їм доведеться носити хіджаб, щоб їх «не турбували на вулиці і на роботі».

«Талібан» також обіцяє не позбавлятиме жінок в Афганістані права здобувати освіту аж до університетського рівня і працювати, заявив представник руху Сухаїл Шахін.

«Наша політика чітка: у них може бути доступ до освіти і до роботи. Але вони зможуть обіймати ті посади, які передбачені для них законами шаріату», – зазначив Шахін.

Він також заявив, що від жінок вимагатимуть носити хіджаб, що залишає відкритим обличчя, а не паранджу – одяг, який повністю приховує тіло і обличчя жінки.

«Це – не наші правила, а правила ісламу. Вони існують для безпеки жінок», – додав він.

Зазначимо, що у період з 1996 по 2001 роки, коли таліби керували країною, жінки не мали права пересуватися вулицями без супроводу близького родича чоловічої статі. Жорсткі обмеження для жінок були і в сфері освіти і при працевлаштуванні. За порушення правил жінку могли стратити.

Нагадаємо, таліби захопили владу в Афганістані 15 серпня, взявши столицю країни – Кабул. Перед цим таліби захоплювали одне за одним великі міста. Це відбувалося на тлі виведення з Афганістану іноземних військових контингентів. Про те, чому «Талібану» вдалося повернути собі владу в Афганістані, читайте у нашому матеріалі.