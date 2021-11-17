Плата з одного мешканця багатоповерхівки становитиме 26 грн замість 16 грн

Луцький міськвиконком проголосував за підвищення тарифу на вивіз сміття. Відтак вартість послуги зросте на 60% і тепер становитиме 26 грн з одного мешканця багатоповерхівки. Для жителів приватних будинків послуга тепер вартуватиме 29 грн. Востаннє тарифи коригували ще у 2017 році.

Рішення про здорожчання тарифу на вивіз сміття прийняв Луцький міськвиконком у середу, 17 листопада. У пояснювальній записці зазначається, що наразі «Луцькспецкомунтранс» вивозить сміття за тарифом, встановленим ще у 2017 році. За чотири роки суттєво зросли видатки на зарплату та ремонт автомобілів, тож підприємство вирішило звернутись до міськради з проханням підвищити тариф.

Наразі плата за вивіз сміття у Луцьку для мешканців багатоквартирних будинків становить 16,43 грн з людини. Згідно з рішенням виконкому, вона зросте на 60% і становитиме 26,33 грн з людини.

Зросте також плата для лучан, які мешкають в приватних будинках. Якщо наразі тариф становив 18,51 грн, то вже з наступного місяця він зросте до 29,72 грн.

За це рішення проголосували 17 членів виконавчого комітету без обговорення. Один з членів виконкому лише запитав, чи передбачається зростання вартості за проїзд, але міський голова Ігор Поліщук запевнив, що «наразі це питання не стоїть на порядку денному».