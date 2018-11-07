Таїланд тимчасово скасував плату за візи для українців

Нововведення буде чинним впродовж двох місяців цієї зими

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:091670

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Таїланд тимчасово скасував плату за візи для українців
фото ілюстративне
Наразі вартість таїландської візи становить майже 60 доларів

З 1 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року уряд Таїланду скасує візовий збір, який необхідно сплатити під час прибуття в країну, для громадян України.

Українці матимуть можливість отримати туристичну візу терміном на 15 діб без стягнення консульського збору, який наразі становить 2000 тайських батів (близько 60 доларів), повідомила прес-служба посольства України у Таїланді.

Уряд Таїланду скасував консульський збір для іноземців з 21 країни, серед яких зокрема, Андорра, Бутан, Болгарія, Китай, Кіпр, Ефіопія, Фіджі, Індія, Казахстан, Латвія, Литва, Мальдіви, Мальта, Мавританія, Папуа-Нова Гвінея, Румунія, Сан-Марино, Саудівська Аравія, Тайвань, Україна та Узбекистан.

Очікується, що ініціатива допоможе збільшити туристичний потік на 30%.

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