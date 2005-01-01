Відтепер візу до Оману можна оформити онлайн

Оман спростив візовий режим з Україною. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ.

«Українці, які планують поїздку в Оман, можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою, скориставшись сервісом на сторінці Королівської поліції султанату Оман www.evisa.rop.gov.om», – йдеться в повідомленні.

Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотографію і копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою.

Також під час в’їзду на територію Оману потрібно мати підтверджене бронювання готелю і зворотний квиток.

«МЗС продовжує вживати заходів щодо лібералізації поїздок громадян в іноземні держави, результати подальших кроків будуть доведені до відома громадськості», – наголошується в повідомленні.

Раніше, щоби оформити візи в Оман, слід було приносити документи в посольство і чекати на результат протягом тижня.

Оман — держава на південному сході Аравійського півострова. Межує з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами і Єменом.