Посол Великобританії пояснила, чому її країна не планує послаблювати візовий режим з Україною

Джудіт Гоф: Британія поки не бачить можливостей для безвізу з Україною

Велика Британія найближчим часом не розглядатиме питання лібералізації візового режиму з Україною. Про це в інтерв'ю «Новому времени» сказала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

За її словами, це питання ускладнене фактом за яким паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, що стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву. «Ми чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже безпеці громадян Великої Британії», - пояснила Джудіт Гоф.

Нагадаємо, відразу ж після першого замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуеву в Києві, який відбувся 1 червня, нардеп від Народного фронту і член колегії МВС Антон Геращенко заявляв, що кілер, який напав на них, отримав українські документи у лютому 2016 року. «Буквально протягом п'яти днів він оформив собі і паспорт громадянина України, і закордонний паспорт, і довідку про ідентифікаційний код», - стверджував Геращенко.

Повідомлялося також, що відразу після замаху у кілера виявили український закордонний паспорт.

Як повідомляв ZAXID.NET, вбивство Аміни Окуєвої сталося 30 жовтня, у селищі Глеваха під Києвом. Невідомі обстріляли автівку з кущів. Аміна Окуєва від отриманих поранень померла. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений але вижив. За його словами, обстріл тривав кілька секунд. Окуєву поховали в Дніпрі.