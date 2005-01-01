Британські дипломати привітали українців з Різдвом за допомогою емодзі

У ролику знялися посол Великобританії Джудіт Гоф і співробітники посольства

Посольство Великобританії в Україні опублікувало відео з різдвяними привітаннями, використавши в ньому мову смайлів - емодзі. Відеоролик опублікований на сторінці посольства у Facebook.

У ролику знялися посол Великобританії Джудіт Гоф і співробітники посольства, які говорили як англійською, так і українською мовами.

«У цьому році ми вирішили присвятити наше відео традиціям святкування Різдва в Великобританії та Україні. Щоб яскравіше розкрити тему, ми використовували нині популярну мову емодзі», - розповіли дипломати.

На відео британські та українські співробітники посольства розповідають про звичаї зустрічі Різдва в двох країнах, використовуючи смайли.