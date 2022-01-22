Дах театру був в аварійному стані після літнього буревію

Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької заплатив 289 тис. грн ТОВ «Крона-Мах» за аварійний ремонт даху театру. Договір на проведення робіт уклали за переговорною процедурою. Утім театр мав відмовити фірмі в участі в процедурі, адже ще з квітня 2020 року вона перебуває у чорному списку Антимонопольного комітету.

Як пише видання «Наші гроші. Львів», театр повністю розрахувався за аварійно-відновлювальні роботи з ремонту даху із ТОВ «Крона-Мах» наприкінці грудня 2021 року. Ремонт даху робили в межах програми «Велика реставрація», що також передбачає реставрацію приміщень камерної сцени. За основною угодою роботи з реставрації приміщень камерної сцени театру виконує ПП «Фірма «Будремсервіс» за 12 млн грн.

«Замовник неправомірно уклав договір закупівлі за результатом переговорної процедури з ТОВ «Крона-Мах», підприємством, яке ще з квітня 2020 року перебуває у так званому чорному списку АМКУ. Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», замовник зобов’язаний був відмовити такому учаснику в участі в переговорній процедурі закупівлі», – говорить експерт «Центру громадського моніторингу та досліджень» Юрій Кузько пояснює.

Уперше ТОВ «Крона-Мах» АМКУ оштрафував у квітні 2020 року за «розпил» двох тендерів від Залізничної та Личаківської районних адміністрацій у 2019 році. Штраф становив 272 тис. грн. Попри це у червні минулого року ЛКП «Ратуша-сервіс» уклало угоду на ремонт технічного приміщення у Львівській міській раді зі співзасновником фірми «Крона-Мах» Андрієм Кравчишиним.

ТОВ «Крона-Мах» зареєстроване у 2005 року у Львові Андрієм та Ярославою Кравчишиними. Попри «чорний список» АМКУ, за даними порталу YouControl, у 2021 році підприємство отримало державних замовлень на 1,4 млн грн. Наприклад, у вересні 2021 року Залізнична райдержадміністрація уклала угоду фірмою на ремонт даху житлового будинку по вул. Олени Степанівни за 548 тис. грн. А 30 грудня 2021 року фірма отримала підряд від Департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР на реставрацію житлового будинку на вул. Нечуя-Левицького за 224 тис. грн.