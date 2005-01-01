Телеканал «2+2» показав вогневу позицію ЗСУ на Донбасі: військові обурились

Журналісти відзняли вогневу позицію ЗСУ, а два дні тому її обстріляв ворог

У програмі «Спецкор» на телеканалі «2+2» знімальна група показала позицію українських військовослужбовців на Донбасі, повідомив офіцер батальйону «Азов» Вадим Бойко.

«В цій картинці прекрасно все. І позиція на краю посадки. І знімальна група проводить зйомку, викладаючи вогневу позицію у всій красі, головне що дядько в балаклаві, щоб ніхто не здогадався. І сама позиція обладнана за всіма правилами. Ну, так щоб без варіантів але геройськи на ній померти», – написав офіцер у Facebook у неділю, 1 квітня.

Між тим волонтер Роман Донік заявив, що два дні тому цю позицію обстріляв ворог.

«Два дні тому саме з цієї позиції з кулемета, намагалися потрапити в БМП противника на дистанції 2400. Не потрапили. Зате навідник БМП другою чергою у відповідь потрапив. Слава Богу боєць живий. Поранений, але живий», – розповів волонтер.

Як повідомляв ZAXID.NET, в липні 2016 року виник скандал через зйомку журналістами «Громадського ТБ» фото- та відеоматеріалів з позицій ЗСУ у Авдіївці та передачу їх російським ЗМІ, внаслідок якого цим журналістам заборонили працювати в зоні АТО. Проте через півтора місяці їм поновили акредитації.