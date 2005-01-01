На розмінування Донбасу потрібно витратити більше $800 млн

Сапер Halo Trust розміновує територію на Донбасі (серпень 2017 р.)

Витрати на розмінуванням усієї території Донбасу можуть перевищити $800 млн. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) України Вадим Черниш, інформує «Радіо Свобода».

Він уточнив, що це приблизні цифри, повну оцінку можна буде зробити після звільнення окупованих територій Донбасу.

За словами міністра, Хорватія за 20 років витратила трохи більше $800 млн на розмінування своєї території, розмінування для розвитку, щоб там можна було пахати, сіяти, будувати. «У зоні бойових дій живе кілька сотень тисяч населення. Ці люди мають бути навчені безпечно поводитися з боєприпасами, щоб не підриватися, потрібно маркувати територію… Це настільки великий комплекс проблем, на який не звертають уваги. Усі говорять про розмінування, а скільки постраждалих, допомога цим людям», - додав Вадим Черниш.

Окрім цього, Черниш зауважив, що розмінування – це не лише знешкодження мін або залишків боєприпасів.

Нагадаємо, Велика Британія додатково виділила £2 млн для розмінування на Донбасі, Німеччина - майже €500 млн. Крім того, у рамках проекту НАТО з гуманітарного розмінування Україні передали 456 одиниць обладнання для проведення саперних робіт.

Нагадаємо, у серпні 2017 року неурядова міжнародна організація The HALO Trust з почала гуманітарне розмінування на Донбасі. HALO Trust - це британська благодійна і американська некомерційна організація, яка займається знешкодженням наземних мін та боєприпасів, що можуть становити небезпеку для цивільних осіб.