До кінця тижня збережеться тепла погода

У Чернівцях 3 червня зафіксували температурний рекорд. Температура повітря в місті прогрілася до +31,6 °C. Про це повідомили синоптики Чернівецького обласного центру з гідрометеорології. Попередній рекорд цього дня синоптики фіксували 1952 року: він був на 1,1°C нижчим, ніж цьогоріч.

У середу, 4 червня, у Чернівцях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується. Температура повітря вдень становитиме від +23 до +25 °C. Вітер північно-західний 7-12 м/с. 5 червня очікується також мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі +15-17 °C, вдень – +29-31 °C.

Додамо, що раніше цього року температурний рекорд у Чернівцях фіксували 11 та 12 березня – тоді температура становила +21,6 °C та +20,4 °C відповідно.