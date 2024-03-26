Термінали Starlink продаються на чорних ринках по всьому світу. Це свідчить про те, що зловживання терміналами є системною глобальною проблемою і ставить під сумнів контроль компанії над ними. Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg.

Там вказують, що чорний ринок виник у тих регіонах, де є потреба у високошвидкісному та надійному інтернеті. Starlink, зокрема, використовували під час громадянської війни в Ємені. Систему зв'язку також використовують Сили швидкого реагування в Судані, оскільки у країні вже кілька місяців не працює звичайний інтернет, а самі системи завезли до країни контрабандою через Уганду й Південний Судан.

Окрім того, використання терміналів Starlink зафіксували й у Венесуелі, яка перебуває під американськими санкціями. Bloomberg пише, що на карті покриття немає даних про роботу супутників у країні, однак у соцмережах активно рекламують ці системи зв'язку.

«Це викликає глибоке занепокоєння, тому що вона не регулюється й очолюється приватною компанією. Ніхто не несе відповідальності за те, хто має до неї доступ і як вона використовується», – заявила науковиця з міжнародних питань і питань безпеки в Австралійському інституті Емма Шортіс.

Bloomberg також пише, що у ПАР у групах на Facebook з'явилися провайдери, у яких можна купити й активувати комплекти Starlink у Мозамбіку, де є ліцензія на використання цих систем. Після цього їх доставляють через кордон південноафриканським клієнтам.

Обійти заборону на використання цієї технології можна, заплативши за її послуги через міжнародну картку, зазначають у Bloomberg. За таким алгоритмом діють й інші провайдери у світі, зокрема й у Венесуелі.