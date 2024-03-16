Заснована Ілоном Маском компанія SpaceX створює мережу з сотень супутників-шпигунів за засекреченим контрактом з розвідувальним агентством США. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на власні джерела.

Контракт SpaceX стосується нової потужної шпигунської системи з сотнями супутників, які можуть працювати як «рій» на низьких орбітах. Супутники можуть відстежувати цілі на землі і ділитися цими даними з американською розвідкою і військовими. Це дозволить уряду США швидко отримувати безперервні знімки діяльності на землі майже в будь-якій точці земної кулі, допомагаючи розвідці і військовим операціям.

За інформацією ЗМІ, сума контракту, який ще у 2021 році був підписаний з Національним розвідувальним управлінням, агентством, що управляє супутниками-шпигунами, становить 1,8 млрд доларів. За словами джерел, у разі успіху ця програма значно розширить можливості уряду і військових США швидко виявляти потенційні цілі на землі.

Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних і військових проектах США та ілюструють глибші інвестиції Пентагону у великі супутникові системи на низьких орбітах, спрямовані на підтримку сухопутних військ. Наголошується, що запланована мережа Starshield працюватиме окремо від Starlink.

До слова, демократи в палаті представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування Starlink російськими військами. Законодавці попередили президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що ймовірне використання Росією Starlink становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США.