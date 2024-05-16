Тернопільська міська рада повідомила про дату святкування останнього дзвоника у школах. У більшості навчальних закладів урочистості відбудуться 31 травня, проте формат кожна школа обиратиме самостійно. На урочисту лінійку в деяких навчальних закладах запросять тільки випускні класи – 4, 9 та 11.

Начальниця управління освіти та науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк розповіла ZAXID.NET, що масштабно святкувати останній дзвоник та випускні через воєнний стан наразі не можливо.

«Через масовані ракетні удари та повітряні тривоги ми не можемо провести ці заходи так, як у мирний час. Від початку повномасштабного вторгнення у Тернополі скасували урочисту ходу випускників містом. Останній дзвонк” в кожній школі проводитимуть в різні години і запрошуватимуть лише кілька класів», – повідомила Ольга Похиляк.

У деяких школах міста останній дзвоник проведуть в актових залах, а не на вулиці під час урочистої лінійки. Випускникам вручать дипломи про здобуття середньої та повної середньої освіти. Деякі навчальні заклади мають на своїй території каплички, біля яких проводитимуть останній дзвоник.