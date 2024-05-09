Цього року парад скасували через війну

В Тернополі скасували традиційний парад випускників. Ходу випускників проводили щороку до повномасштабного вторгнення. Парад влаштовували навіть під час суворого карантину через коронавірус.

Цього року в управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради розглядали можливість проведення ходи випускників. Однак після консультацій з правоохоронцями все-таки вирішили парад не проводити через заходи безпеки.

«Це питання безпеки наших дітей, загальної ходи не буде точно. Однак буде останній дзвоник, вручення документів про освіту, лінійки у школах», - розповіла начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк «Файному місту».

Вона також зазначила, що школи мають право самостійно обирати, як саме проводити свято останнього дзвоника. Де вручатимуть атестати та золоті медалі наразі невідомо.

Додамо, що парад випускників проводили в Тернополі щороку до 2022 року. Через війну тоді вперше скасували традиційну ходу. Зазвичай випускники розпочинали парад від Надставної церкви і прямували на Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича. Там відбувалися урочистості з вручення золотих та срібних медалей та атестатів.