Студенти медичного факультету УжНУ передали 100 тис. грн для ЗСУ

Цьогорічні випускники медичного факультету Ужгородського національного університету передали на ЗСУ кошти, які мали б витратити на святкування випускного. Про це 4 липня повідомив український письменник і волонтер Андрій Любка.

За його словами, студенти-медики передали на потреби Збройних сил України 100 тис. грн.

«... Випуск 2023 року вирішив відмовитися від святкувань і натомість підтримати кілька важливих волонтерських зборів, в тому числі й наш – на сто тисяч гривень. Я щиро дякую – насамперед не так за гроші, як за громадянську позицію, бо саме людська солідарність і згуртованість роблять наш народ сильним», – повідомив Андрій Любка, залишивши реквізити, за якими можна допомогти волонтерам.

У коментарі Суспільному студенти пояснили, що у кожного третього з них є хтось на фронті – звідси і з'явилась ідея передати кошти на ЗСУ.

«Хтось, хто йому близький чи рідний по крові, серцю чи по духу. Ми всі так чи інакше розуміємо, що ресурс воювати у захисників і захисниць що матеріальний, що моральний є дуже вичерпним. А донати та робота в тилу зі збором матеріального підтримує і моральний. Тому ідея з‘явилась якось одразу від розуміння, що думати про якісь святкування і їх доречність ми можемо лише завдяки тим, хто там в окопах і госпіталях», – розповіла випускниця Анна Рущак.

Суспільне пише, що студенти 10 тис. грн відправили на допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС, 30 тис. грн на ремонт евакуаційного 103 батальйону 64 бригади, де служить їх колишній однокурсник і решту – Андрію Любці на закупівлю авто на ЗСУ