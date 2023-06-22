Виготовленням зарядних пристроїв займаються студенти Хмельницького національного університету

У Хмельницькому студенти розпочали виготовляти зарядні пристрої для потреб військових. За основу використовують використані акумулятори від електронних сигарет.

Як розповів ініціатор їхньої розробки, голова профспілки Хмельницького національного університету Анатолій Вичавка у коментарі «Суспільному», розробку павербанків розпочали півтора місяці тому.

«Коли передавали допомогу нашим хлопцям через одеських волонтерів, ми підхопили ідею стосовно цього повербанку. Студенти, які залучені до профспілкової діяльності й мають відношення до радіотехніки, це підтримали. І ми вирішили реалізовувати цей проєкт», – розповів чоловік.

На створення одного повербанку йде від 15 до 35 використаних акумуляторів від електронних сигарет. За корпус для першого дослідного зразка павербанка взяли коробку з-під телефону, яку обмотали ізоляційною стрічкою. Надалі ж корпуси для майбутніх пристроїв друкуватимуть на 3D принтері під необхідні параметри. Потужність пробного зарядного пристрою – 20 тисяч міліампер, а собівартість становить 131 грн.

За словами Анатолія Вичавки, нині у них два павербанки зроблені та випробувані, ще десять – у процесі монтажу.

«В більшості електронних сигарет акумулятори різної місткості. В одному павербанку мають бути акумулятори однакової місткості. Ми уже зібрали 500-600 електронних сигарет. Їх недостатньо, тому ми продовжуємо працювати над цим. Зараз хочемо домовитись з магазинами, які реалізовують електронні сигарети, щоб у них поставити скриньки для використаних», – зазначив чоловік.

У найближчих планах розробників – зробити за літо сто павербанків і передати їх військовим.

Додамо, що ідея створення павербанків з використаних електронних сигарет не є новою. До прикладу, студенти Чернівецького політехнічного коледжу у квітні почали виготовляти зарядні пристрої за подібною схемою.