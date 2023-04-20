Студенти Чернівецького політехнічного коледжу виготовляють павербанки для військових та прилади для дронів, аби скидати з них боєприпаси. Для виробів використовують електронні сигарети. Інші деталі виробляють на самостійно зробленому 3D-принтері. Спочатку студенти відправляли прилади випускникам коледжу, які перебувають на фронті, а пізніше почали забезпечувати й інших військових.

Як повідомило «Суспільне. Чернівці», з використаних одноразових електронних сигарет студенти виймають акумулятори. Ті, які придатні, перевіряють та використовують для створення павербанків та скидачів. На один павербанк йде понад 30 батарейок. Потужності вистачає на приблизно півтора тижня. Павербанк можна заряджати.

Студент 4 курсу Олексій Гловацький перший павербанк змайстрував для свого батька, який на фронті. Тепер приходить робити прилади для інших військових постійно. «Зараз у нас замовлення на п'ять павербанків. Раніше ми виготовляли павербанк з іншим модулем. Його можна було заряджати від будь-якого джерела живлення, наприклад, від танка», — зазначає Олексій Гловацький.

Як розповіла директорка коледжу Людмила Фесік, окрім павербанків, студенти мають замовлення на шість скидачів. Це пристрої, які кріпляться до дронів і скидають боєприпаси. За словами Фесік, це авторська розробка викладачки. Здебільшого скидачі майструє студент 4 курсу Іван Скрипніченко. Хлопець виготовляє як універсальні прилади, так і різного розміру, залежно від боєприпасу.

«За допомогою електродвигуна витягуються рейки, які тримають боєприпаси. Є світловий датчик, який реагує на ліхтарики дрона. Він подає сигнал і мотор відкривається», — розповідає Іван. Скидачі та корпуси для павербанків в коледжі виготовляють з PET-пластику на 3D-принтері, який змайстрували самостійно. Самі 3D-моделі деталей виготовляють викладачі.