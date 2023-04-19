Частину безпілотників компанія передає на фронт безкоштовно

Компанія Mria Dron із Надвірної виготовляє унікальні бойові дрони для українських військових. За словами розробників, українські дрони мають перевагу над закордонними цивільними моделями, оскільки ворог не зможе відстежити їхнє переміщення чи перебування операторів. Безпілотники мають функцію «Бумеранг» і запам’ятовують власний маршрут, щоб повертатися за ним у разі втрати управління. Крім того, безпілотники від Mria Dron не записують відео на свою камеру, тому відзняті дані не може побачити противник.

Як повідомила івано-франківська телерадіокомпанія «РАІ», підприємство Mria Dron виготовляє до 30 безпілотників на місяць. Дрони можуть вести розвідку та влаштовувати бомбардування, не видаючи під час цього розташування операторів, запевняють розробники. Підприємство заснував грузин Ілля Колити.

«Ідея була в тому, щоб допомогти українським захисникам здолати цю нечисть, тому що я сам із окупованої території. У 2008 році, коли мені було 10 років, батько підняв мене з ліжка та сказав, що почалася війна, ми виїхали тоді до грузинського міста Батумі», – каже засновник Mria Dron Ілля Колити.

За його словами, українські дрони мають важливу перевагу перед закордонними цивільними моделями, оскільки ворог не зможе відстежити їхнє переміщення чи розташування операторів. Дрони також мають функцію «Бумеранг» – запам'ятовують власний маршрут і можуть за ним повертатися у разі втрати управління. Крім того, дрони безпосередньо не записують відео, а картка пам'яті, яка записує дані, перебуває в оператора.

«На фронті противник активно використовує радіоелектронну боротьбу, фактично "глушить" наші дрони, і ми не можемо ними управляти. З цим ми зараз боремося, встановлюємо різні екрани на GPS-компаси, робимо систему "розумного" повернення за координатами. Чим далі, тим складніше наш дрон заглушити», — зазначив технічний директор Mria Dron Андрій Герилишин.

За словами розробників, кожен дрон виготовляється індивідуально. Деякі оснащені камерами з 30-кратним зумом і тепловізором, деякі — системою скидання. Зараз розробники виготовляють виносні антени, які дозволять пілотам керувати дронами з надійних укриттів, таких як підвали, не ризикуючи своїм життям. Крім того, вони покращують захист літальних апаратів від російських засобів радіоелектронної боротьби. У планах також виготовлення гексакоптерів із шістьма двигунами, які зможуть підіймати більшу вагу.