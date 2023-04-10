У квітні завершили виготовлення матриці для фюзеляжу розвіддронів, що дозволяє запустити серійне виробництво

Український виробник військових БпЛА Skyassist запустив серійне виробництво розвідувального дрону Sirko для ЗСУ, про це повідомляє Vector.

На початку квітня компанія оголосила про закінчення виробництва матриці для штампування фюзеляжу БпЛА, що раніше було єдиним стримувальним фактором на заваді серійному виробництву.

Наразі створено понад 200 корпусів для майбутніх дронів, а до кінця літа Skyassist обіцяє виготовити майже 2 тис. бортів.

Ключові характеристики українського БпЛА Sirko:

Розмах крила – 0,9 м;

Вага – 1,5 кг;

Робоча висота – 200-300 м;

Тривалість польоту – 50-70 хв;

Довжина маршруту – до 100 км;

Відеозв’язок з оператором – до 30 км;

Температурний режим – від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла.

Також дрон є радіонепомітним та може проводити розвідку у режимі мовчання. Він передає на наземну станцію потоковий закодований цифровий сигнал телеметрії та аналоговий закодований з камери. Відео йде на будь-який пристрій або одночасно на два (ноутбук, планшет, смартфон).

Команда Skyassist каже, що вже успішно провела випробування БпЛА під дією РЕБ, але результати публічно оголошувати відмовились.

«Наше головне завдання зробити так, щоб аеророзвідці нарешті вистачало засобів для цієї самої розвідки, і я впевнений, що БпЛА Sirko дозволить суттєво покращити показники, які ми отримуємо у звіті Міноборони кожного ранку», – коментує запуск серійного виробництва директор Skyassist Ігор Криничко.

У компанії також створили школу керування БпЛА Sirko і не надаватимуть дрони тим, хто її не пройшов – це потрібно, аби зменшити втрати пристроїв. Школа, кажуть у Skyassist, безкоштовна.

Стартап Skyassist виник у березні 2022 року. Його заснували харків’янин Ігор Криничко та львів’янин Ігор Фіняк. До команди долучились підприємці і науковці з Києва, Харкова і Львова. У проект вклали близько 5 млн грн. Вартість одного дрона – 3 тис. доларів, а з наземною станцією – 4 тис. Для серійного виробництва компанія залучатиме інвестиції, зокрема, іноземні. Також у розробці компанії перебувають ще чотири продукти:

апарат для невидимого зв’язку Potai;

мікро БпЛА для спецзавдань Bdzhola;

перехоплювач БпЛА Faino;

ударний дрон.

Додамо, що у 2023 році Міноборони планує витратити на купівлю різних типів безпілотників 20 млрд грн.

За даними сервісу YouControl, ТзОВ «Науково-виробнича компанія Скай Асист» зареєстрована у Києві в жовтні 2022 року. Її власниками є харківський підприємець Ігор Криничко та львівський підприємець Ігор Фіняк, який також є власником ТзОВ «Львівські ярмарки» та низки інших бізнесів у Львові. Також серед засновників компанії є ще один львівський підприємець – Богдан Коваль.

Нагадаємо, у Дрогобичі працює релоковане підприємство, що допомагає закрити небо чотирьох міст від ворожих дронів.