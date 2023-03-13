Антидронова система складається з рушниці та рюкзака з електронікою

У Дрогобичі на Львівщині показали систему «Закрите небо», що убезпечує місто, а також сусідні Трускавець, Стебник і Борислав, від ворожих розвідувальних дронів і безпілотників.

Як розповіли ZAXID.NET у міськраді Дрогобича, компанія «Піранья-тех», що виробляє системи антидронового захисту, переїхала у Дрогобич з Дніпропетровської області ще торік навесні. У жовтні запустили пілотний проект «Закрите небо» у Дрогобичі, але афішувати не хотіли. Лише 10 березня роботу системи показали журналістам.

Система «Закрите небо» складається із радарів різного радіусу дії – 20 км для виявлення ворожої цілі і 6 км для визначення точного місця її розташування, із багатофункціональних станцій радіоперешкод, що заглушають сигнал дрона і позбавляють противника можливості керувати ним, і з антидронових рушниць, що виводять дрон з ладу за допомогою електромагнітних хвиль.

У Дрогобичі працюють вісім базових і два мобільних комплекси (встановлених на авто), що дозволяє закрити небо від розвідувальних дронів і безпілотників у Дрогобичі, Трускавці, Стебнику і Бориславі. Проект обійшовся у 1,8 млн грн. Займається виявленням і посадкою дронів група швидкого реагування на базі комунального підприємства «Екран-Сервіс», що цілодобово моніторить ситуацію в небі.

Як пише видання Speka, вартість антидронових рушниць окремо – 480 і 580 тис. грн, залежить від діапазону. Ціна повного комплексу для ЗСУ становить 5 млн грн. За ці кошти можна прикрити від розвідувальних ворожих дронів 6 км фронту. Наразі система не працює проти дронів-камікадзе, але над цим працюють.

Компанія «Піранья-тех» заснована у жовтні 2019 року на Дніпропетровщині, зараз компанія зареєстрована у Дрогобичі. Вона виробляє портативні та стаціонарні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну співпрацювала у цьому напрямку із 25-ма країнами світу. Зараз компанія фокусується на антидронових системах і тактичних станціях завад БПЛА.

Згідно з даними системи YouControl, керівником і власником компанії є Олександр Ружинський. Серед засновників компанії – Олександр Ружинський, Юрій Момот і троє громадян Ізраїлю.