Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ у межах проекту Sky, що підтримується Львівським ІТ Кластером і ЛОВА, отримало у середу, 8 березня, другий VR-тренажер вартістю 1,5 млн грн для відпрацювання навичок знищення російських крилатих ракет, літаків і безпілотників з ПЗРК «Ігла» та «Ігла-1». Фото Максима Козицького.

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