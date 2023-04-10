Комплекс складається з автівки, двох безпілотників і пускової установки

Мережа ОККО і фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» завершили збір 325 млн грн на 25 розвідувальних комплексів «ШАРК» для Збройних сил України, що розпочався у листопаді минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії ОККО.

Ініціатива «Око за око» полягала у тому, що з кожного проданого літра брендового пального Pulls ОККО перераховувала по 1 гривні на «ШАРКи». Крім того, небайдужі українці донейтили на комплекси і на спецрахунок «Повернись живим».

«Перший із комплексів «ШАРК» – вже у ЗСУ. А скоро й решта 24 вестимуть розвідку уздовж усього фронту. Відстежуватимуть рух ворога й коригуватимуть вогонь артилерії на глибину до 60 кілометрів. А значить, збережуть життя наших захисників і наближатимуть перемогу у війні з Росією», – сказав директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Важливо, що ідеться не про окремі безпілотники, а про самодостатні автономні комплекси у повнопривідному мікроавтобусі, спеціально розробленому командою Фонду під їхню роботу.

До кожного з 25 комплексів «ШАРК» вартістю 13 млн грн входить обладнане пунктом управління прохідне авто Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка і два БпЛА від Ukrspecsystems, які мають розмах крил 3,4 м, здатність працювати у повітрі до 4-х годин і стійкість до засобів РЕБ. Камера цих БпЛА дає змогу здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об‘єкта у 100 км/год.

У рамках ініціативи для армії також закуплять 25 резервних безпілотників, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час завдань. Поки тривав збір, паралельно йшла підготовка і 25 екіпажів для управління БпЛА.

СЕО ОККО Василь Даниляк повідомив також, що незабаром стартує новий масштабний проект компанії та фонду «Повернись живим».