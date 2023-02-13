Віталій Дейнега – засновник Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим»

Засновник Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» Віталій Дейнега, імовірно, буде призначений на посаду заступника міністра оборони з питань цифрової трансформації. Цю інформацію сам Дейнега попередньо підтвердив у понеділок, 13 лютого – після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про його можливе призначення.

«Я планую прийти на посаду за принципом рік+рік. За результатами першого року прийняти разом із міністром рішення, чи буде другий, підготувати команду, довести справи до незворотних результатів і піти. Я не планую залишатися на цій посаді більше двох років і дуже старатимусь піти раніше, але лишивши після себе добрий і функціонуючий без мене організм. Організм, який працює виключно в національних інтересах і за який не соромно», – наголосив Дейнега.

Він повідомив, що в наступні два дні у нього заплановані зустрічі і дзвінки з ключовими партнерами у владі, Збройних силах, а також із частиною потенційних критиків.

«Тільки після того, як я переконаюсь, що зміни можливі, і заручуся підтримкою, моє особисте рішення стане остаточним», – зауважив колишній волонтер.

Він також наголосив, що ця пропозиція «старша за скандал із яйцями». Також Дейнега додав, що вже раніше отримував пропозицію працювати в Міноборони, але відмовився від неї.

Як зазначає «Новинарня», раніше цього дня журналіст, керівник сайту «Главком» Віктор Шлінчак повідомив, що у вівторок Кабмін за поданням міністра оборони Олексія Резнікова звільнить двох його заступників і призначить замість них Віталія Дейнегу та колишнього посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Шлінчак зазначив, що кого саме звільнять, йому поки не відомо.